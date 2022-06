Byron Castillo vivió semanas para el olvido cuando la ANFP hizo el reclamo por su supuesta irregular inscripción ante la FIFA, la cual tuvo al jugador y a la selección ecuatoriana en vilo con su presencia en el Mundial de Qatar 2022.

Afortunadamente para Byron, las semanas de terror ya pasaron, el jugador fichó en el León de México y ahora solo se concentra en hacer un buen papel en su club y en el equipo dirigido por Gustavo Alfaro de cara a la cita mundialista.

En una entrevista concebida al sitio oficial de su club, Castillo aseguró que “Me siento feliz de poder estar aquí con toda esta gente que me ha acogido muy bien. Me siento feliz, antes de que pasara todo esto (el reclamo de la ANFP) siempre he sido una persona feliz, me gusta reír, hacer amigos, conversar. Y bueno está el Byron de vuelta después de todos esos problemas que tuve”.

Byron ya no piensa en Chile. | Foto: Getty Images

Castillo puso énfasis en su alegría dentro y fuera del campo, diciendo que “Soy un jugador muy alegre a pesar de todos los problemas siempre me vas a ver riendo y, si tú estás conmigo, vas a pasarla bien. En cancha me gusta atacar, ser explosivo, marcar, con mucha resistencia”.

El jugador ecuatoriano se refirió a lo que pueda hacer su país en el Mundial en donde dijo que “Poder estar en un Mundial es algo muy lindo a disfrutarlo porque son cosas que no se juegan todos los días”.

En el cierre, Byron Castillo avisó que Gustavo Alfaro y compañía no irán nada a pasear a Qatar y que sueñan con lograr cosas importantes en la cita planetaria: “En Ecuador estamos 100% seguros de que vamos a hacer cosas grandes”, remató.