El ex lateral ha sido el principal detractor del King en su llegada al Flamengo, quien le respondió en su presentación con el Mengao. El brasileño quedó picado y hasta le sacó en cara su paso por el Real Madrid.

Cicinho con ají tras respuesta de Arturo Vidal a sus críticas: "Ganó más títulos, pero galáctico soy yo, no ganará nada en Flamengo"

Arturo Vidal siempre ha sido una figura controvertida que genera todo tipo de sentimientos. Desde aquellos que lo adoran por su actitud guerrera en la cancha, hasta sus detractores que no comparten su extrovertida personalidad. Por supuesto que su llegada al Flamengo no iba a quedar exenta de reacciones críticas.

La principal es la de Cicinho, ex lateral del Sao Paulo y Real Madrid, quien se lanzó contra el King asegurando que su intención es pasar vacaciones en Rio de Janeiro. "No estoy de acuerdo con que Flamengo sea un gigante mundial. Arturo Vidal vino porque quiere disfrutar de la vida en la playa", lanzó.

Si bien reconoció que "Vidal es un excelente jugador", insistió en asegurar que "no ganará en Flamengo. El tipo ya estaba rompiendo todo, publicó un video bailando... un tipo que está llegando al final de su carrera. En mi opinión, no tendrá éxito", añadió.

El crack chileno fue consultado por estas declaraciones en su presentación con Flamengo y le contestó con munición gruesa. "Si él no pudo ganar cosas ni disfrutar el fútbol como lo disfruto yo, que siempre quiero estar peleando por cosas importantes, no es mi problema. Yo vengo acá a ganar títulos, a disfrutar, sino no hubiese estado acá, hubiese estado en Chile disfrutando mis vacaciones", señaló.

Arturo Vidal ya entrena junto a sus nuevos compañeros. / FOTO: Getty Images

Esto no dejó contento a Cicinho, quien volvió a la carga tras escuchar las respuestas del volante formado en Colo Colo, sacándole en cara incluso su paso por el Real Madrid. "Ganó más títulos, más dinero. Pero galáctico soy yo", sentenció en el programa Arena SBT.

Pero fue más allá y se las dio de vidente al predecir los equipos que levantarán trofeos este año. "Creo que es demasiado pronto. Comienza a jugar, luego respondes, creo que vino de paseo y Flamengo no ganará el título este año. Palmeiras le ganará el Brasileirao a pasos agigantados, en Copa Libertadores será el Atlético Mineiro y la Copa do Brasil es para el São Paulo" cerró.