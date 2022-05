Claudio Borghi responde a los abucheos a Lionel Messi: "Los franceses no tienen equipos de gran tradición"

El ex entrenador de la selección chilena y Colo Colo, Claudio Borghi, se mostró molesto por el descontento que mostró la hinchada del PSG sobre la megaestrella Lionel Messi. El Bichi no tuvo dudas en asegurar que los franceses no saben de fútbol y carecen de equipos de tradición.