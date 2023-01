¡Al fin los elogios! Alexis Sánchez pasa por un buen momento en Francia. El delantero ha sido clave en los partidos del Olympique de Marsella, lo que ha provocado ganarse los buenos cometarios de la hinchada, prensa, ex jugadores y de su propio Director Técnico, Igor Tudor, quien señaló que está contento con el atacante.

En conferencia de prensa, luego de la victoria del conjunto del chileno contra Rennes por la Copa Francia, habló Tudor, donde valoró el aporte que ha sido Alexis para el cuadro francés. "No son solo los goles los que son importantes. Él realmente nos ayuda en todas partes", dijo.

Durante el encuentro, Sánchez mostró una superioridad en el ataque jugando en una posición que no era la suya, algo que dicen que pudo hacer enojar al ex Arsenal. A pesar de eso, pudo convertir un gol pero que fue anulado posteriormente, algo que el entrenador aclaró sobre la inquietud del chileno por no encontrar un socio en el ataque: "Es normal, todos los atacantes viven para marcar goles", detalló.

"Esa noche contra Rennes, realmente marcó un gran gol, como solo él lo puede permitir, porque es un jugador extraordinario”, finalizó sobre el tanto anulado.

Alexis Sánchez se llena de elogios en le Marsella. (Getty Imágenes)

Pero no solo le llegan elogios del entrenador, sino que también de un ex jugador brasileño, Sonny Anderson, quien fue goleador de la Ligue 1 y tuvo un pequeño paso por el Marsella. Expresó la admiración por el juego del Tocopillano. " Personalmente amo a este jugador, es un luchador, siempre tiene oportunidades para anotar", dijo el ex artillero.

"Con la dinámica del equipo, creo que Alexis seguirá haciendo cosas muy bonitas en el Marsella", cerró Anderson.

El delantero de la Roja, lleva 23 encuentros con el equipo francés, donde ha convertido en nueve ocasiones. El próximo desafío de Igor Tudor y su elenco, será este sábado 28 de enero frente al As de Mónaco de Guillermo Maripán a las 17:00 horas.