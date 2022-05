¿Dejan solo a Byron Castillo en Ecuador? Asociación de Futbolistas afirman que no tienen respaldo ni documentación para defenderlo

Pasan los días y la FIFA sigue la investigación por la denuncia de la Federación Chilena de Fútbol sobre la inscripción de nacimiento de Byron Castillo que pese a defender a Ecuador en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, habría nacido en Colombia.

En Ecuador aseguran que no hay nada que temer, que la clasificación al Mundial no está en riesgo, mientras en Chile se sigue minuto a minuto lo que ocurre con el defensor, el que no lo está pasando nada bien y llegó a quebrarse entre lágrimas en el último partido del Barcelona de Guayaquil ante el Aucas.

Pese a esa tranquilidad superficial, el presidente de la Asociación de Futbolistas de Ecuador, Carlos Tenorio, despierta alarmas respecto a un tema que allá ni quieren tocar.

"Nosotros como AFE solo podemos decir que estamos con Byron, en la parte de solidaridad. Pero después nosotros no tenemos ni documentación, ni nada que nos ayude a decir 'desde acá defenderemos a capa y a espada'. Este es un tema que va más a fondo", afirmó el ex internacional ecuatoriano a Radio Sucre.

Sindicato de Futbolistas Ecuatorianos no tiene respaldo legal para defender a Byron Castillo (Getty Images)

Agregando que "Barcelona es uno de los que puede estar más empapado. La FEF y FIFA. Ni ustedes los periodistas saben mucho, solo lo que ya ha salido. Nosotros estamos en ese apoyo para el jugador y ojalá todo se aclare".

Respecto al momento que vive el futbolista, Tenorio cree que "es doloroso, yo también fui jugador de fútbol. Es como que te culpen de que el país desaparezca, y eso no debe ser así. No te puedes sentir mal al llegar en casa tras un mal partido, no quiero imaginarme en esta situación. Byron es ecuatoriano, lleva muchos años jugando. Ahora hay una demanda donde solo lanzan verdades en todos lados y la gente tiene esa incertidumbre".