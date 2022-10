El mediocampista chileno Erick Pulgar no ha sumado muchos minutos con Flamengo y en las últimas horas ha sonado con fuerza para reforzar al Sevilla de Jorge Sampaoli.

El volante Erick Pulgar llegó a Flamengo de Brasil para sumar una mayor cantidad de minutos y relanzar su carrera, pero lo cierto es que no ha podido ganarse un puesto con la camiseta del cuadro que dirige Dorival Junior.

Una información dada por el periodista Enzo Olivera en programa Pelota Parada de TNT Sports encendió las alertas y sorprendió a todos los hinchas nacionales.

"Ojo, porque me dicen hace un rato que en el entorno de Erick Pulgar no están contentos con los minutos que está teniendo en el Flamengo, y que se activa el interés del Sevilla por él", indicó el reconocido corresponsal desde Europa.

Pero Monique Danello, periodista brasileña, conversó con el mismo programa sobre la situación que atraviesa el seleccionado nacional en tierras cariocas y pidió calma ante esta información.

Pulgar viene saliendo de una lesión en Brasil | Foto: Flamengo

"El primer punto es que Erick regresó de la Selección Chilena con una lesión en el tobillo, entonces no tiene minutos porque no fue liberado por el departamento médico del Flamengo para entrenar con sus compañeros, pero ya estaría haciendo trabajo en la cancha pero aún no entrega con el grupo", reveló.

Ante los rumores que acercan a Pulgar al Sevilla de España, la comunicadora recalcó que "Flamengo no tiene la intención de negociar porque tiene un contrato hasta fines de 2025 y ellos quieren vender a João Gomes y ahí Pulgar tomaría importancia para la próxima temporada", cerró.