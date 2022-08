El delantero chileno Diego Rubio lidera una remontada épica en el Colorado Rapids quienes derrotaron por cinco a cuatro en un partidazo al New York Red Bulls en una nueva fecha de la MLS.

Diego Rubio lideró una importante remontada épica en el Colorado Rapids durante este martes en Estados Unidos. El delantero chileno guía a su equipo a sumar tres valiosos puntos en su visita frente al New York Red Bulls, a quienes derrotaron por cinco a cuatro en un partidazo de la Major League Soccer.

Fue un encuentro que comenzó cuestas arriba para el equipo de nuestro compatriota debido a que en menos de diez minutos de haber arrancado el partido ya estaba por debajo en el marcador. Es que las anotaciones para los locales llegaron mediante el inglés Dru Yearwood (6’) y el centrocampista Aaron Long (9’).

Sin embargo, fue acá donde el delantero chileno sacó toda su ira deportiva y en la cual comenzó a guiar la remontada para el Colorado Rapids. Esto, producto de que Diego Rubio (21’) anotó el primer descuento para mantener viva la ilusión de conseguir la victoria.

Todo se generó mediante una mala salida en la zona defensiva de los rivales que recuperan en mitad de cancha. El centrocampista fue encarando a sus rivales y tocó hacia el sector izquierdo del ataque, para que Diego Rubio con remate de primera, enviara el balón al segundo palo para el uno a dos respectivo.

No obstante, un partido lleno de goles tendría la primera parte producto de que el escocés Lewis Morgan (28’) de penal aumentaría la ventaja para el New York Red Bulls. Pero no quedó todo ahí, debido a que el Colorado Rapids anotaría un nuevo descuento antes de ir al descanso con la conquista del defensor Keegan Rosenberry (38’).

Es en el complemento donde el Colorado Rapids sacó ventaja y se mostró con un nuevo chip para ir a conseguir la victoria debido a que el centrocampista Collen Warner (77’), el colombiano Michael Barrios (81’) con asistencia de Diego Rubio y el volante Dantouma Toure (89’), comenzaran a sentenciar la victoria.

El descuento para los locales llegó mediante lanzamiento penal a través del delantero Tom Barlow (97’) que terminó por solo decorar el marcador final para la victoria de cinco a cuatro a favor del Colorado Rapids.

Colorado Rapids logra escalar a la décima posición del torneo en la Conferencia Oeste con 27 puntos, mientras que el New York Red Bulls se queda en la cuarta posición de la Conferencia Este con 36 unidades.

El próximo partido que tendrá el Colorado Rapids de Diego Rubio y ahora de Felipe Gutiérrez, será como local frente al Minnesota United por la Major League Soccer.