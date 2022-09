El delantero de la Selección de Francia y del PSG, Kylian Mbappé, volvió a protagonizar otro escándalo, ya que el artillero se rehusó a participar de la foto oficial de su elenco, ya que no hay acuerdo por el derecho de su imagen.

Kylian Mbappé, nuevamente, está en el ojo del huracán debido a sus líos ahora con la Federación de Fútbol de Francia. El ídolo del PSG y de la Selección de su país se negó a participar de una sesión de fotos que se realizará en las próximas horas, ya que el jugador no dio el visto bueno para que se use su imagen y no quiso llegar a un acuerdo para la sesión de derechos por lo que desistió de la actividad oficial.

Francia no quiere que los jugadores de la Selección tengan derechos económicos por el uso de su imagen y la Federación busca que los futbolistas, cada vez que vayan a la Selección, cedan su imagen para las distintas actividades de la FFF. Por ello, Mbappé se negó rotundamente a participar con Les Bleus.

Esta situación había ocurrido anteriormente con Mbappé como protagonista. En anteriores sesiones de publicidad, el astro del Paris Saint Germain también hizo sentir su voz dicidente respecto a este tema. Incluso, el jugador lanzó un comunicado para dejar en claro que no está ni ahí en ser partícipe de esta actividad.

"Mbappé y sus representantes lamentan que no se haya podido llegar a un acuerdo", manifestaron sus abogados sobre esta nueva polémica.

Kylian Mbappé otra vez dejó la grande en Francia con sus caprichos de divo (Getty Images).

La situación generó tensión en la Federación de Fútbol de Francia, que lanzó un comunicado también para ver qué ocurrirá en el futuro con este tema. "La Federación Francesa de Fútbol se compromete a revisar, cuanto antes, el trato sobre los derechos de imagen que tienen los jugadores en la selección".

Además, el organismo, a través del documento, explicó que "la FFF está encantada de trabajar en los lineamientos generales, sobre un nuevo acuerdo, para velar por los intereses de los futbolistas teniendo en cuenta las preocupaciones expresas unánimemente por el plantel".