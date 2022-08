Edu Vargas continúa sin ser considerado en el Atlético Mineiro por el técnico Cuca y desde Brasil adelantan que el delantero está haciendo tofdos los méritos para volver a jugar.

Edu Vargas hace méritos y está a la espera de la segunda oportunidad para volver a jugar en el Atlético Mineiro

Edu Vargas no lo pasa nada bien en Brasil. La expulsión del delantero de la Selección Chilena jugando por el Atlético Mineiro ante Palmeiras en la Copa Libertadores, claramente, le pasó la cuenta al ex artillero de la Universidad de Chile. La directiva del cuadro Galo se cansó de esperar el destape absoluto de Turboman, quien solo debe esperar a la segunda oportunidad por parte de Cuca.

Al menos, el delantero sigue cumpliendo con sus labores en la Cidade do Galo en Belo Horizonte a la espera que se le pase el enojo y la pataleta al estratega, quien quedó sentido con Vargas por la expulsión, que, al final, fue determinante para el adiós del Mineiro en la Copa Libertadores.

Según Torcerdores en Brasil, Vargas tiene una oferta concreta del Al Nassr en Arabia Saudita y el Mineiro está a la espera de que la situación progrese con el paso de las horas. Además, el mismo sitio, descartó que el exjugador del Gremio parta a la Segunda División.

En tanto, Varguitas está realizando actividades en gimnasio y con balón para mantener la forma física. El objetivo del chileno, mientras tanto, es mantenerse en condiciones para ver si recibe el perdonazo o no por parte del estratega brasileño.

Edu Vargas está haciendo todos los méritos suficientes para volver a ser parte del Atlético Mineiro y recibir el perdonazo por parte de Cuca (Getty Images)

ver también Beausejour aconseja a Eduardo Vargas con su futuro y si debe regresar a la U

Los méritos que hace Edu Vargas

Edu Vargas continúa trabajando regularmente, aunque también destacan que, a pesar de los problemas, el delantero sigue cumpliendo con sus funciones. Internamente, según Torcedores, el jugador recibió elogios, que no suma retrasos y que siempre, en el último tiempo, llega incluso 2 horas antes de lo pactado para mantenerse en forma.

El cuerpo técnico, liderado por Cuca, está al tanto de eso y están estudiando entregarle una nueva chance, aunque todavía no saben si estará en el listado contra el Goiás del sábado a las 16:30 por el Brasileirao en el Estadio Mineirao.

En paralelo, el jugador debe vislumbra si fructifica o no la intención de ir a Arabia Saudita, mientras que clubes de Emiratos Árabes y Qatar también están atentos a los movimientos del Edu. Uno de los históricos de La Roja tiene contrato hasta 2024 y solo una venta puede alivianar este duro momento en Brasil.