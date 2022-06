Un triunfo importante logró At lético Mineiro en el Brasileirao con el chileno Eduardo Vargas como gran protagonista, quien si bien ingresó en el segundo tiempo, pudo darle los tres puntos al derrotar por 3-2 al Fortaleza en un partido válido por la jornada 14.

El elenco dirigido por Juan Pablo Vojvoda entró con todo al compromiso y rápidamente se puso 2-0 en el marcador, gracias a las anotaciones de Romarinho al minuto 3 tras un fuerte remate de afuera del área y luego repitió a los 29 con un letal contragolpe.

El adiestador argentino Antonio Mohamed tuvo que mover las piezas para poder ir en búsqueda de la igualdad e hizo ingresar al chileno Vargas, cambio que le traería frutos en los minutos finales del cotejo.

En el minuto 76, "Turboman" Vargas agarró el esférico por un costado y lanzó un centro preciso para Rubens, quien puso el descuento para el O Galo. Fue ahí que el elenco del delantero nacional se fue con todo en búsqueda del empate y lo lograría, todo tras la anotación de Rever al 87'.

El Mineiro sigue al pie del cañón por obtener el título del Brasileirao | Foto: Getty Images

Pero, esto no iba a quedar así y aparecería nuevamente el ex Universidad de Chile para darle la alegría al "Turco" y toda la afición del Mineiro. En el minuto 96, el ex goleador del Tigres de México conectó de cabeza un tiro libre y Matheus Jussa desvió ese balón, lo que generó que se fuera al fondo de la red y desató la locura en el Estadio Mineirao.

Con este resultado, el equipo del bicampeón de América escaló hasta la quinta posición con 24 unidades y respira más tranquilo tras obtener su segunda victoria consecutiva en el Brasileirao.

MIRA EL MOMENTO DE VARGAS: