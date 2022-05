En lo que era el encuentro que nos daba el retorno a la titularidad de Guillermo Maripán, el Mónaco recibía en su casa al Angers por la jornada 35 de la Ligue 1.

La escuadra del defensor de La Roja mantuvo su buena racha de victorias y logró imponerse por 2-0 ante el Angers, sumando tres puntos importantes para sus aspiraciones de alcanzar un cupo en la UEFA Champions League.

El marcador se inauguró terminando el primer tiempo, en donde a los 42 minutos el Mónaco rompería el cero gracias al tanto en contra del marfileño Abdoul Kader Bamba, en donde tras un disparo de Youssouf Fofana, el arquero visitante atajó su remate y su compañero la empujó en propia portería.

Para la segunda parte el conjunto local llegó al segundo tanto, en donde tras una gran contra colectiva a los 61 minutos, el goleador y capitán Wissam Ben Yedder anotó el 2-0, el cual sería definitivo para la escuadra monegasca.

Maripán cumplió un buen cometido en su retorno a la titularidad | Foto: Getty Images

Guillermo Maripán volvió a la titularidad en los locales y jugó todo el encuentro, cumpliendo un buen desempeño durante todo el partido, en donde su escuadra sumó valiosos tres puntos.

Del 2 de marzo del presente año, en donde el Mónaco se enfrentó al Nantes por la Copa de Francia, que el defensor nacional no iniciaba de titular un encuentro en el conjunto del principado, en donde las lesiones no le permitían al ex UC ser pieza fija su equipo.

Con este resultado, el Mónaco se consolida en el cuarto puesto de la Ligue 1 con 62 unidades y a tres fechas del cierre de la liga, peleará todas sus chances para tener un cupo en la UEFA Champions League.