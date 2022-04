Enzo Francescoli y la llegada de Alexis Sánchez a River Plate: "Lo que se ha dicho no es cierto, no sé quién lo dijo"

Este martes los medios italianos publicaron la noticia de que Alexis Sánchez con poco espacio en el Inter de Milán tendría en River Plate su próximo club a partir de julio próximo, considerando que la gran estrella millonaria Julián Álvarez debe partir al Manchester City.

El Niño Maravilla supo brillar muy joven en el cuadro de la banda sangre, por lo que no es primera vez que se relaciona al atacante chileno con el cuadro argentino.

Sin embargo, 24 horas después de que el rumor cruzara el océano, el gerente deportivo de River, el ex futbolista uruguayo, Enzo Francescoli, descartó de plano la llegada del tocopillano, echando por tierra las informaciones que provenían de Italia.

"No hay mucho que decir, nadie me ha hablado del tema. Lo que se ha dicho no es cierto, no sé quién lo dijo", afirmó el dirigente en conversación con FC InterNews.

Agregando que "esta es la primera vez que escucho esto. Sinceramente no sé de dónde salió todo esto. Nadie me habló, yo no soy responsable si alguien habla, pero esto no es agradable ni para un lado ni para el otro".

Por lo pronto Alexis Sánchez entrena duro para ser opción para el Inter que este viernes enfrenta al Spezia a las 13:00 en una nueva fecha de la Serie A.