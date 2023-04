Una gran ilusión comenzó a surgir en Argentina, precisamente en River Plate, pues hace algunos días se informó que Alexis Sánchez ya tendría un preacuerdo con el elenco Millonario para regresar a vestir la camiseta Banda Sangre.

Es que desde el medio francés Le Quotidien du Sport, el chileno dejaría el Olympique de Marsella para retornar al país trasandino al términar la temporada europea con el elenco galo.

"El OM podría perder a su mejor jugador al final de la temporada. Si bien el secreto lo guarda bien Pablo Longoria [director deportivo español del Marsella], el chileno ya fichó por River Plate", fue lo comunicado por Le Quotidien du Sport.

Desde River desmintieron la información llegada de Francia | Foto: Photosport

Sin embargo, este jueves desde el conjunto argentino alzaron la voz y salieron a desmentir la información. Enzo Francescoli, ídolo de River y actual Mánager del club, afirmó en TNT Sports Argentina que todo aquello es totalmente falso.

“La posible vuelta de Alexis Sánchez no depende de nosotros y este miércoles escuché que no le íbamos a renovar a Matías Suárez. Desmiento las dos cosas: en ningún momento hemos tenido un preacuerdo con Sánchez”, expresó el ex delantero.



Además, agregó que “lo mismo que pasa con Nico Otamendi y otros jugadores que están afuera, no sé porque los medios franceses dijeron eso. Pero el mundo del fútbol es así”, sentenció.