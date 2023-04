Ronnie Fernández saca cuentas alegres en su retorno al fútbol boliviano. El ex Universidad de Chile fue una de las grandes figuras en el trascendental triunfo por 5 a 1 del Club Bolívar ante el Royal Pari, partido válido por la segunda fecha del grupo A de la primera fase de la Copa 2023 de la División Profesional.

Hay que tener presente que a los pocos segundos de iniciado el partido, una dura falta sobre Fernández significó la expulsión de Juan Capurro, pero el ariete nacional sufrió la hinchazón en el ojo izquierdo después del rodillazo del jugador rival.

Fernández volvió a ser noticia en Bolivia | Foto: Archivo

Lo cierto es que Beñat San José, entrenador del cuadro boliviano, declaró tras el partido que el ex Santiago Wanderers no estuvo presente en el segundo tiempo por un mareo que tuvo a consecuencia del golpe que sufrió en el primer minuto de juego, pero dejó en claro que su caso no es grave.

Ya en el camarín, uno de sus compañeros Carlos Lampe, guardameta del conjunto de La Paz, subió una fotografía a su cuenta de Instagram con el mensaje: "Na que perder compadrito", la cual sacó más de alguna risa entre los presentes.

Esta story no pasó desapercibida por los hinchas del cuadro celeste y segundos después fue reposteada por el propio Fernández, quien escribió: "Vamos arriba Carlitos, estamos listos para la UFC".

Hay que tener presente que Fernández dejó atrás su mal rendimiento en la U y ahora es el máximo goleador del fútbol boliviano, donde registra nueve anotaciones.