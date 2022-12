Ex DT de Liverpool le cae con todo a Dibu Martínez: "Se avergüenza a sí mismo y a toda Argentina"

Las reacciones tras la obtención del título de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya sean para bien o algunas no tan buenas. Una de ellas surgió desde Reino Unido, precisamente de ex futbolista escocés y ex entrenador de Liverpool y Benfica, Graeme Souness.

El ex futbolista publicó su columna en el famoso Daily Mail y se fue con todo en contra del portero de la Albiceleste, Emiliano "Dibu" Martínez. Souness afirmó que las actitudes del meta no contribuyen de buena manera.

¿De verdad hay gente a la que le hace gracia algo así? Martínez se avergonzó a sí mismo y avergonzó a su país. Parecía un payaso vulgar. Si eso es por lo que quiere que se le recuerde, que Dios nos ayude a todos. Me gusta como portero, en Argentina y en el Aston Villa. Pero que él piense que lo que hizo fue apropiado, es increíble", afirmó.

El meta ha ocasionado diversas reacciones por su celebraciones | Foto: Getty Images

No obstante, el ex jugador afirmó que hay actos que se puede aceptar dentro del deporte, pero no como la que hizo el arquero cuando recibió el premio al mejor en su posición del certamen.

"Gran parte del debate posterior a la final de la Copa del Mundo se ha centrado en el comportamiento del guardameta argentino Emiliano Martínez durante la tanda de penales. Puedo aceptar esas payasadas, hasta cierto punto, pero de lo que deberíamos hablar más es del grosero gesto que hizo tras recoger su trofeo de mejor portero del torneo", cerró.