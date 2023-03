Universidad de Chile consiguió su último título nacional en el primer semestre del 2017, cuando le arrebataron sobre el final la corona a Colo Colo. Un jugador clave en los Azules fue Felipe Mora, goleador de la U en aquel campeonato que anotó el tanto importante en la última fecha ante San Luis.

Después de su paso en el CDA, Mora emigró a Norteamérica, en donde tuvo buenas temporadas entre México y Estados Unidos hasta la dura lesión que tuvo a mediados de 2022. Fue en julio de ese año cuando jugó su último partido por el Portlnad Timbers, hasta que se lesionó gravemente de la rodilla y tuvo que operarse.

Felipe Mora vivía un buen momento en la MLS, e incluso era llamado a La Roja | Foto: Getty

El ariete chileno de 29 años concedió una entrevista a Deportes 13, en donde habló sobre el duro momento tras su lesión a la rodilla: "Ha sido duro. Tuve dos operaciones el año pasado, la primera no me sirvió de mucho porque fue algo básico y la segunda fue una grande. Me la tuve que hacer pensando en mi futuro. Ha sido muy difícil".

"Fui a ver un a experto en Los Angeles y el me recomendó la operación grande me hice: un injerto de cartílago y hueso de un cadáver. Suena fuerte, ya que me pasaron un pedazo de hueso y cartílago de una persona fallecida. El doctor me dijo que él había hecho esta operación a otros jugadores de la MLS y que habían tenido muy buenos resultados", agregó Mora sobre la operación que tuvo en agosto de 2022.

Sin embargo, en la entrevista el jugador se mostró optimista y espera volver en un futuro cercano a jugar al fútbol: "Hoy en día, después de todo lo que he pasado, mi principal meta es volver a jugar y sentirme bien sin dolor. Estoy pensando 100% en eso".

También tuvo palabras para sus ex clubes en Chile, como la Universidad de Chile y el Audax Italiano: "Siempre estoy viendo los partidos de Europa y del fútbol chileno porque tengo muchos amigos. Veo a la U o el Audax", cerró.