Una visita ilustre tuvo el Estadio Santa Laura este sábado. Presenciando el triunfo de Universidad de Chile estuvo el delantero Felipe Mora, quien ha sido un asistente permanente en los últimos partidos de la U como local.

El Guaje Cazador se instaló en el sector de tribuna norte, acompañado de familiares y amigos, ahí en medio de la gente disfrutó de la última victoria de los universitarios.

Vestido con una polera azul, Mora no pasó desapercibido y aprovechó su época de vacaciones en el Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos para visitar a los suyos en el país y recibir el saludo de los hinchas universitarios, quienes en la instancia le pedían que volviese al equipo azul.

Aplaudió, saltó y vivió el encuentro como un hincha más del Romántico Viajero y obviamente, se puso feliz con las dos anotaciones de Cristian Palacios y el gol final de Nicolás Guerra, para sellar el triunfo universitario. Desde luego, cantó al son de la barra azul, quienes brindaron un buen espectáculo en la Plaza Chacabuco.

Mora vibró con el espectáculo que dio la hinchada azul en la tribuna (Photosport)

El presente de Felipe Mora

El jugador formado en Audax Italiano, con 30 años, tuvo un segundo semestre bastante auspicioso en norteamérica considerando el largo período de inactividad producto de una dura lesión, que lo sacó por mucho tiempo de las canchas.

Ese mismo semestre, le permitió ser convocado por el ex técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo para los partidos ante Perú y Venezuela, pero el Toto no le dio ningún minuto en cancha, para luego no ser requerido en la próxima nómina.

De todos modos, Felipe Mora se enfoca en su presente en los Estados Unidos, donde tiene contrato vigente hasta diciembre del año 2025, por lo cual un eventual regreso a la U, sería muy complicado, al menos, en estos tiempos.

¿Cuántos títulos ganó Felipe Mora en la U?

El recuerdo del atacante en Universidad de Chile es de un año. Llegó en junio de 2016 y estuvo hasta mayo de 2017, siendo este último su gran momento defendiendo la camiseta azul.

Fue pieza clave en el título de aquel año en el equipo que dirigía el argentino Ángel Guillermo Hoyos para la única copa que ganó como jugador azul. Por si fuera poco, fue el goleador del certamen con 13 anotaciones.