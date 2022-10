El ex jugador de Colo Colo, Pablo Solari, no lo ha pasado bien las últimas semanas en River Plate donde sufrió un fuerte bajón futbolístico y algunos de los hinchas del cuadro millonario en Redes Sociales ya perdieron la paciencia con el oriundo de Arizona.

River Plate se recuperó de una seguidilla de malos resultados al otro lado de la cordillera y atendió a domicilio a Argentinos Juniors por 3-0 con la presencia del chileno Paulo Díaz en cancha y del ex Colo Colo, Pablo Solari.

Es precisamente el Pibe quien tuvo un arranque prometedor en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo con muchos goles y juego colectivo, pero se ha ido quedando desde el Superclásico ante Boca Juniors que River perdió por la cuenta mínima.

En el partido de ayer ante Argentinos, el ex Colo Colo no tuvo mayor trascendencia y no fue incidente en el juego, siendo reemplazado en el entretiempo por Lucas Beltrán quien se anotó con un golazo para poner el 2-0 transitorio.

Solari no hizo un buen partido ante Argentinos Juniors. | Foto: Getty Images

Quienes no tuvieron piedad con Solari fueron los hinchas de River Plate en Redes Sociales y le cayeron con dureza: “Irreconocible Solari desde la lesión”, “Siempre fue una mentira, solo que ya es insostenible “y “A Solari me lo vendieron como la reencarnación de Aimar” son algunos de los mensajes que los hinchas dejaron en la cuenta oficial del cuadro millonario.

¿Mantendrá Marcelo Gallardo a Pablo Solari en el once titular? Lo concreto es que el Pibe arrancó como avión en su llegada al cuadro millonario, pero desde que se lesionó y llegó con lo justo para enfrentar a Boca Juniors, no ha sido el mismo.

Ahora, Solari y compañía tendrán una nueva oportunidad para sumar el miércoles cuando enfrenten a Estudiantes de La Plata en condición de local, donde Solari quiere seguir en el once inicial pese a que Lucas Beltrán le pisa los talones y amenaza su posición.