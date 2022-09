El Superclásico de Pablo Solari en River Plate no estuvo a la altura de sus pasadas presentaciones y el ex Colo Colo fue indicado como uno de los jugadores millonarios más bajos del cotejo, situación que Juan José Buscalia advirtió y puso dos factores que podrían explicar su bajo nivel.

Boca Juniors se sobrepuso por la cuenta mínima a River Plate en una nueva edición del Superclásico argentino que contó con dos ex Colo Colo como titulares por el cuadro millonario: Paulo Díaz y Pablo Solari.

En el caso del ex Palestino, no tuvo mayores zozobras durante el partido e, incluso, fue de los más rescatables en un equipo dirigido por Marcelo Gallardo que nunca se encontró y terminó haciendo un deslucido partido.

En el caso del Pibe, las expectativas estaban puestas en él por las presentaciones anteriores que tuvo, pese a que al partido llegó entre algodones y fue uno realmente para el olvido: salió reemplazado en el entretiemo.

Solari hizo un partido para el olvido en La Bombonera. | Foto: Getty Images

“Paulo Díaz hizo un partido normal, correcto como toda la defensa de River. Tuvo un par de problemas para controlar a Benedetto, quien fue la figura y se movió mucho por delante de los centrales. Fue un partido regular de Díaz sin ser de los más bajos en un partido deslucido”, aseguró Juan José Buscalia en diálogo exclusivo con Bolavip.

Cambiando al partido que realizó el salvador de Colo Colo, Buscalia dijo que “En el caso de Solari, había mucha expectativa sobre cómo iba a responder desde lo físico y lo anímico por tratarse de un Superclásico y yo no termino de descifrar cuál de los dos detalles le impidieron ser ese jugador determinante, sorprendente, rápido y resoluto con poder de fuego”.

ver también Prensa trasandina pone al Pibe Solari como clave en el Superclásico

“Fue reemplazado a los 45 minutos habiendo pasado absolutamente desapercibido el primer tiempo. Ninguno se destacó demasiado y causa más decepción la floja actuación de Solari que, insisto, uno no termina de tener claro por qué no pudo destacarse; si no estaba bien o le pesó La Bombonera y su primer Superclásico”, soltó con dureza ‘Juanjo’.