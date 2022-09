El reconocido periodista argentino, Juan José Buscalia, habló en exclusiva con Bolavip Chile e hizo un análisis del partido de Paulo Díaz y Pablo Solari en River Plate, donde el Pibe no brillo y ya arrastra tres partidos en fila de manera discreta.

Juan José Buscalia analiza el difícil presente del ex Colo Colo, Pablo Solari, y advierte: "River no está brillando y él lo está sintiendo"

Ex Colo Colo

Ex Colo Colo

River Plate se impuso en el día de ayer por la cuenta mínima a San Lorenzo en el clásico de la jornada en Argentina, compromiso que contó con el chileno Paulo Díaz y el ex Colo Colo, Pablo Solari, desde el arranque.

En el caso del ex defensor central de Palestino, tuvo una destacada actuación y la prensa trasandina lo puso como uno de los puntos altos de River Plate pero, en el caso del Pibe, no ocurrió lo mismo y arrastró su tercer partido ‘irregular’ sumando el Superclásico ante Boca Juniors y la caída ante Banfield a mitad de semana.

Juan José Buscalia, reconocido periodista argentino, analizó en exclusiva con Bolavip Chile el triunfo millonario sobre San Lorenzo y comentó sobre la actuación de los dos jugadores que tuvieron pasos por Colo Colo.

River se quedó con los tres puntos ante San Lorenzo en el clásico. | Foto: Getty Images

“River ganó un partido importante porque era la última oportunidad que le quedaba. Si perdía el clásico ante San Lorenzo iba ser muy difícil que siguiera peleando el campeonato hasta el final. Ganó un buen partido, no brilló, fue superior y lo aguantó en el segundo con uno menos cuando pudo haber terminado en empate”, aseguró.

En el caso del defensor de La Roja, enfatizó que “Para Paulo Díaz siempre es especial jugar contra San Lorenzo porque fue su primera casa en el fútbol argentino y le tiene mucho cariño al club y la gente a él. Hizo un partido correcto y él hace la jugada previa al gol después de una pelota parada”

¿Y el Pibe? Buscalia responde: “Solari no se destacó demasiado más allá de alguna oportunidad que tuvo en el arranque. Da la sensación de que no está atravesando sus mejores partidos, contagiado por un contexto en donde River no está brillando y él lo está sintiendo”.

Solari tendrá una nueva oportunidad para demostrar por qué llegó a River Plate y el prometedor arranque que tuvo el próximo sábado cuando los dirigidos por Marcelo Gallardo tengan que recibir a Talleres de Córdoba en el Estadio Monumental de Núñez ante más de 70 mil espectadores.