Pablo Solari no lo está pasando bien en River Plate. Durante este 2023, el Pibe o el Chico de las Poesías como fue rebautizado por la fanáticada dejó de ser el jugador confiable en la Banda Sangre y, claramente, no convence para nada su juego al técnico Martín Demichelis, quien no quiso entregarle más oportunidades al ex baluarte de Colo Colo.

El salvador del Cacique con su gol ante Universidad de Concepción, que evitó que los albos jugaran en la Primera B, este 2023 tuvo cinco partidos para poder convencer a su entrenador. Ante Central Córdoba, Tigre, Belgrano y Argentinos Juniors, Solari fue titular en el esquema de Demichelis.

Sin embargo, ayer, Solari solo fue a la banca de suplentes y vio el triunfo de su equipo por 2-0 ante Lanús. El transandino no tuvo ni siquiera chances de poder sumar algunos minutos, mientras que los medios tampoco están conformes con el argentino.

Por ello, Demichelis decidió que Solari entrenara con los reservas hoy en el Monumental de Núñez, ya que se viene el partido por la Copa Argentina ante Racing de Córdoba y ahí si que podría jugar como estelar, aunque en la Liga Profesional pierde terreno.

Pablo Solari pierde terreno en River Plate (Getty Images)

Solari esta temporada suma un gol en River Plate y hoy apareció en el tridente ofensivo de Demichelis junto a Miguel Ángel Borja y Lucas Beltrán. El Pibe no logra convencer de todo al cuerpo técnico, a pesar que oportunidades tuvo de sobra.

El Pibe tiene que dar una dura lucha en la ofensiva del club, ya que, por ejemplo, Matías Suárez volvió a recuperarse, llegó Salomón Rondón y hay varios como Esequiel Barco y el mismo Nacho Fernández que pueden ejercer labores ofensivas.

Lo concreto es que Solari solo suma críticas en Argentina, a pesar de su corta edad. Ayer, no figuró ante el Granate en el 2-0 y ahora tendrá que remarla desde atrás, para convencer al staff de Demichelis y Javier Pinola.