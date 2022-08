La fanática número uno: Abuela de Pablo Solari no se pierde los partidos de su nieto en River Plate pese a estar internada

Pablo Solari fue una de las buenas figuras en la victoria de River Plate sobre Newells Old Boys del pasado fin de semana donde el Pibe se matriculó con dos anotaciones. No obstante, fuera de la cancha el delantero con pasos por Colo Colo, no la pasa bien junto a su familia debido a las complicaciones de su fanática número uno: su abuela.