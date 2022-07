El atacante nacional, Iván Morales no ha tenido un muy buen pasar en la liga mexicana defendiendo la camiseta del Cruz Azul, en donde hoy en día no es considerado dentro de la oncena titular de su equipo y en las oportunidades que ha tenido para jugar, no ha podido anotar.

Todo este escenario tiene un brutal cambio para el ex delantero de Colo Colo, quien en las últimas horas ha tenido jornadas movidas pensando en lo que será su carrera futbolística en esta temporada, en donde en México lanzaron una bomba sobre su situación.

La Máquina Cementera en los últimos días vio partir a quien era su delantero titular en lo que iba de torneo, el mexicano Santiago Giménez, quien en esta jornada fue oficializado como nuevo jugador del Feyenoord de Países Bajos y todo indicaba a que Iván Morales tendría su gran momento para ocupar el puesto dejado por el ‘Chaquito’, pero algo impensado sucedió en las últimas horas.

Según señaló ESPN en la jornada del jueves llegó una oferta al conjunto mexicano por el atacante nacional, el cual provenía del fútbol español ¿El club? Era el Cádiz de la primera división –equipo donde milita Tomás Alarcón-, quien solicitó un préstamo con opción de compra por Morales, pagando el sueldo del jugador y ofertando 400 mil euros a los mexicanos.

Morales tendrá su gran oportunidad en México | Foto: Getty Images

La respuesta fue un rotundo no para los españoles, debido a que los directivos de la Maquina Cementera le dieron su voto de confianza al jugador nacional, quien sería el ‘9’ titular del Cruz Azul en esta temporada, en donde esperan que este pueda rendir de la mejor manera en el fútbol mexicano.

El ex atacante del Cacique tendrá la gran oportunidad y responsabilidad de demostrar sus grandes condiciones en el fútbol mexicano, en donde el Cruz Azul espera que pueda suplir de buena manera la vacante que dejó su goleador Santiago Giménez.