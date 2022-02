Luis Rojas fue presentado durante este miércoles en su nuevo equipo Bologna. El ex jugador de Universidad de Chile llegó a la escuadra donde milita Gary Medel a préstamo desde Crotone y donde no sumó muchos minutos.

Por eso, es que ahora espera obtener ese rodaje que necesita y que los transformen en un jugador que pueda ser considerado en el futuro para La Roja. En esa línea, es que fue consultado sobre cuál es su referente y no tuvo dudas al momento de responder.

"Mi principal referente, que me gusta mucho como juega, es (Arturo) Vidal. De chico lo he seguido, gusta su estilo aguerrido, pero también Erick (Pulga) y bueno, la mayoría de los jugadores que están ahí. Por algo están ahí, pero mi referente en la posición, en lo que hace, en lo que más me gusta es Vidal", dijo en conferencia de prensa.

En cuanto a la opción de la selección, el mediocampista espera prepararse de la mejor manera en su nueva escuadra y aprovechar esta opción, el cual podría darle el salto a ser nominado.

"Vengo con la idea de estar acá, potenciarme física y mentalmente, para luego estar preparado. Ir allá y hacer lo mejor que pueda, es una grandísima oportunidad. Lo único que quiero es prepararme para cuando llegue el momento, darlo todo y como lo hacen todos los jugadores, no guardarme nada", cerró.

El próximo duelo del Bologna será este domingo 6 de febrero a las 11:00 horas de nuestro país y recibirá al Empoli en el Estadio Renato Dall'Ara y en que buscarán sumar un triunfo que los ayude a posicionarse mejor en la tabla.