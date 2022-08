Marsella vs Nantes | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING a Alexis Sánchez en la Ligue 1

El Olympique de Marsella de Alexis Sánchez tendrá un duro encuentro por la 3° fecha de la Ligue 1, donde en condición de local se enfrentará al Nantes.

El nuevo equipo del chileno empató en su último encuentro, resultado con el cual alcanzó los 4 puntos en dos partidos disputados. En la reciente igualdad ante el Stade Brest, Sánchez ingresó en el minuto 46 con la 70 en la espalda, en lo que fue el 1-1 final. El formado en Cobreloa se le vio activo, aunque todavía en conocimiento de sus compañeros, con los cuales solo alcanzó a entrenar en un par de ocasiones.

La Ligue 1 tiene un claro favorito al título, como lo es el PSG de Lionel Messi. Los actuales campeones no solo apuntan a la gloria local, sino que también a la UEFA Champions League. Sánchez llega con el objetivo de lograr que el Marsella pueda quitarles el trofeo a los parisinos. La última vez que el equipo del tocopillano fue campeón de liga fue en la temporada 2009 - 2010.

Nantes todavía no puede ganar en el inicio de la liga francesa. Los Canarios han empatado en sus dos encuentros, por lo cual necesitan un triunfo para no estancarse en la tabla, claro que ir al Stade Velódrome no es nada fácil. En su más reciente encuentro igualaron 1-1 ante Lille.

Día y hora: ¿Cuándo juega Marsella vs Nantes?

Marsella vs Nantes juegan este sábado 20 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

Transmisión: ¿Quién transmite y dónde ver en vivo a Marsella vs Nantes?

El partido será transmitido por streaming a través de STAR+.