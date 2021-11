Nicolás Castillo no sigue en Juventude y el Club América ya le encontró club: Necaxa de Pablo Guede

Nicolás Castillo no pasa por un buen presente deportivo en el Juventude de Brasil. El delantero nacional no ha sido muy considerado por el técnico y no tiene buenos comentarios al respecto de su continuidad en la institución, por lo cual su préstamo terminaría y deberá volver al Club América.

Una instancia por la cual el formado en Universidad Católica tampoco tiene buenos comentarios por parte de la directiva azulcrema, teniendo en cuenta que desde la institución americanista no quieren que continúe en el club e incluso le buscaron un acomodo.

Esto, producto de que según las informaciones que se han entregado en México, el próximo destino del goleador chileno estaría en el Necaxa de cara a la próxima temporada. El delantero se encontrará con el extécnico del Cacique, Pablo Guede.

No sería la única presencia que tendría el atacante en el club de los Rayos, debido a que también se especula con la opción de que Jorge Valdivia iría al conjunto de Aguascalientes a continuar con su carrera deportiva, considerando además que fue el propio futbolista quien confirmó que ya tenía club de cara para el 2022.

Pablo Guede es quien está poniendo la cara por el delantero teniendo en cuenta que no suma buenos comentarios deportivos, considerando la lesión de gravedad que sufrió en las Águilas y que le ha costado volver a retomar su nivel en el ataque.