El paso del ex atacante de Colo Colo, Pablo Solari a River Plate de Argentina, sin duda que es un gran sueño cumplido para el ‘Pibe’, quien a sus cortos 21 años cumple uno de sus grandes deseos, el cual era arribar al club de sus amores y en la cual toda su familia es hincha.

En esta jornada, Pablo Solari fue presentado como nuevo jugador del conjunto Millonario junto al mediocampista Rodrigo Aliendro y el atacante Miguel Borja, en donde el ex delantero del Cacique reveló como conoció la noticia de su llegada al equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

“Estaba almorzando con mi novia, cuando recibí el llamado la verdad que fue muy emocionante para mí por todo lo que vengo trabajando y que se me dé este paso tan importante en mi carrera fue una emoción que se me cayeron las lágrimas por el apreció que le tengo al club y todo lo que significa. Estoy muy contento, me llena de orgullo a mí y a mi familia y espero estar a la altura del club, que es lo más importante”, partió señalando.

La prensa argentina es conocedora del fanatismo que tiene el ‘Pibe’ y su familia hacía River Plate, a lo que le preguntaron sobre si se imagina su estreno ante toda la afición Millonaria, a lo que Solari fue claro en señalar que de solo imaginarlo se le ponen los ojos brillosos.

Pablo Solari durante su presentación | Foto: River Plate

“Estoy hace pocos días, pero los días que estuve los estoy disfrutando al máximo, porque es algo que soñé de chiquitito y ahora poder conseguirlo para todos en mi familia es un orgullo gigante. Me imagino mucho eso (el estadio lleno) y se me llenan los ojos de lágrimas por todo lo que significa este club y toda la gente”, explicó en conferencia.

Finalmente, Solari tuvo palabras para lo que significa este gran paso en su carrera y reveló la intensidad de los trabajos en el conjunto del ‘Muñeco’ en estos primeros días, la cual es distinta a la que vivía en Colo Colo.

“Para mí jugar en River es todo, le tengo un apreció muy grande a este club porque de chiquito mi papá me inculcó eso. Estoy muy orgulloso de todo el sacrificio que hice para llegar acá”

“Por algo les fue como les fue, se veía de afuera que es muy intenso todo, que cambia mucho, lo viví en estos dos días de entrenamiento con el grupo y la verdad es que todo es muy intenso a comparación de donde estaba”, cerró.