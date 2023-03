Manuel Pellegrini recibió un duro golpe en su temporada 2023 debido a que el Real Betis quedó eliminado en los octavos de final de la UEFA Europa League, segunda competición más importante del continente europeo, tras caer frente al Manchester United de Inglaterra.

El equipo del Ingeniero perdió por uno a cero en el partido de vuelta disputado en el Benito Villamarín, no logrando remontar el cuatro a uno que había sufrido en el Old Trafford de Manchester. Esta eliminación no pasó desapercibida por los medios españoles, quienes apuntaron al técnico chileno como el máximo responsable de la eliminación de los béticos.

Uno de los medios que apuntó contra Pellegrini fue Mundo Deporte, señalando que: “Su gestión de la eliminatoria ha sido desastrosa. Encaró la misma con lo suplentes ante uno de los mejores equipos de Europa, el Manchester United”.

Pellegrini perdió el duelo copero frente a Erik ten Hag | Getty Images

Otro de los medios que criticó a Pellegrini por la eliminación del Betis fue Estadio Deportivo, medio deportivo principal de Sevilla. “Realizó cambios respecto a Villarreal y además aplicó la fórmula del ‘falso 9’, pero no logró transmitir a los suyos la tranquilidad que necesitaba el partido”, declaró el medio andaluz.

“Confundieron ellos la intensidad con precipitación, quizás por la ansiedad de reducir cuanto antes los tres goles de desventaja. Los cambios, ya tras la sentencia, fueron más para que los que van a ser titulares ante el Mallorca se foguearan que otra cosa”, agregó Estadio Deportivo en su publicación.

Ahora el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, quien no jugó el partido de vuelta, tendrá que dar rápidamente vuelta la página debido a que sigue compitiendo en los primeros puestos de La Liga. El próximo partido de los andaluces será este domingo 19 de marzo a las 10:00 de la mañana frente al Mallorca.