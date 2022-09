El astro del Olympique de Marsella, Alexis Sánchez, no hizo el mejor de sus partidos ante el Rennes por la Ligue 1, cometido que le significó ser evaluado de manera regular y tildaron su partido como el más bajo desde su llegada a Francia.

Prensa francesa no tiene piedad con Alexis Sánchez y tildan su partido ante el Rennes como el peor desde su llegada al Olympique de Marsella

El Olympique de Marsella de Alexis Sánchez tuvo un magro partido en condición de local en el día de ayer donde cosechó un empate que no le sirve para nada frente al tímido Rennes con Alexis Sánchez como estelar en el equipo de la costa azul francesa.

El cuadro del chileno arrancó perdiendo con un autogol de Mattéo Guendouzi y fue el mismo jugador francés quien después se encargaría de poner la igualdad que no se movería y con la que repartirían puntos ambos equipos.

Alexis Sánchez, por su lado, no pudo desequilibrar como lo venía haciendo y tuvo un partido lleno de imprecisiones donde no supo ni pudo marcar la diferencia ante un Rennes que se paró bien de mitad de cancha hacia atrás y no permitió mucho.

Alexis no fue bien evaluado por los medios partidarios del Marsella. | Foto: Archivo

Le Phoceen, un medio partidario del cuadro de Alexis Sánchez le puso nota 4.5 y, si bien destacaron un par de jugadas del chileno, calificaron su partido como “sin duda su peor partido con el Olympique de Marsella”.

Por otro lado, el sitio OM Notes le puso nota 5 y destacó que “no era lo suficientemente peligroso” como para hacerle daño al rival. Foot Mercato, en tanto, le puso nota 4 y resaltó que perdió casi todos los duelos aéreos.

ver también Pájaro Gutiérrez quiere un Last Dance con Universidad Católica

ver también Bravo hace autocrítica de su paso por Unión y acusa ninguneo en su despido

El próximo desafío de Alexis Sánchez y el Olympique de Marsella será el viernes 30 de septiembre cuando tengan que visitar al Angers por la Ligue 1 de Francia, en donde necesitan los tres puntos de manera urgente si no quieren que el imparable PSG de Messi, Neymar y compañía se siga alejando en la tabla de posiciones.