La inesperada derrota de Perú ante Australia en el repechaje mundialista caló hondo en la prensa de ese país donde con titulares grandilocuentes expresaron la profunda pena por no ir al Mundial Qatar 2022.

Perú tiene una pena. Australia venció a la banda sangre en definición a penales en partido de repechaje para llegar al Mundial de Qatar 2022 perdiendo así la posibilidad de que Ricardo Gareca lograra su segunda clasificación consecutiva.

La prensa peruana no se guardó titulares al respecto y por ejemplo Depor publicó "¡Qué dolor tan grande! La Selección Peruana perdió en penales frente a Australia, en el Ahmad Bin Ali Stadium de la ciudad de Rayán, y perdió la chance de llegar al Mundial de Qatar".

Agregando que "El dolor es grande porque es imposible no recordar el corazón que se puso en aquella victoria en Quito, el penal que atajó Pedro Gallese en Venezuela, la carrera conmovedora y el gol que marcó Edison Flores en Barranquilla. En todo ese camino de la Selección Peruana a lo largo de las Eliminatorias y que nos hizo llegar hasta esta instancia, frente a Australia. Y si bien en este repechaje no mostramos nuestra mejor versión, parecía que el sueño de llegar al Mundial (nuevamente) era posible. No se pudo".

En tanto Líbero fue más escueto, pero resumieron el sentir del pueblo peruano ante tan dolorosa derrota: "Adiós a un sueño: Perú cayó en tanda de penales y quedó afuera del Mundial de Qatar".

Australia dejó sin Mundial a Perú y la prensa de ese país graficó el dolor de su país (Getty Images)

La República en tanto sólo se limitó a un simple titular: "Perú se despidió del Mundial Qatar 2022 tras caer en penales 5-4 ante Australia".

Peru21 reiteró lo dicho por muchos peruanos "Se acabó el sueño. Perú se quedó sin mundial de Qatar 2022 luego de caer en tanda de penales ante Australia, pues el empate a cero se prolongó hasta el tiempo suplementario y terminó por definirse desde los 12 pasos".

Para el final, Ovación hizo un juego de palabras en su titular al publicar "¡Pena máxima! Perú cayó ante Australia en penales y quedó fuera de la Copa del Mundo".