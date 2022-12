El ex defensor de Universidad Católica habló con Bolavip Chile y entregó sus sensaciones luego del triunfo de Argentina sobre Australia que metió a la Albiceleste en los cuartos de final de Qatar 2022.

Facundo Imboden, ex defensor de Universidad Católica, dialogó con Bolavip Chile luego del triunfo de Argentina ante Australia por los octavos de final de Qatar 2022 y entregó sus sensaciones tras el 2-1 a favor de la Albiceleste.

"Sabía que no iba a ser un partido fácil. No me lo imaginaba tan trabado como lo había hecho en el primer tiempo hasta que Leo (Messi) hace esa genialidad que de todos estos partidos pasó contra México, pasó ahora de vuelta, que te abre un partido", comenzó diciendo.

"La verdad que pensaba que saldría a jugar un poco más Australia, pero se ganó. Sufriendo, porque te hacen el gol del descuento con un rebote cuando la pelota se iba a la tribuna. En el fútbol si no sufres para ganar, tampoco es lindo. Así que nada, se sufrió y se ganó", agregó.

La Albiceleste se impuso a Australia y clasificó a cuartos de Qatar 2022 | Foto: Getty Images

En cuanto al 'clásico' de enfrentar a Países Bajos, el ex defensor de la UC aclaró que es un partido más, a pesar de encontrarse por sexta vez en una Copa del Mundo y que el haga mejor las cosas tiene hartas chances de llevarse la victoria.

"Yo creo que es un partido de fútbol, ya sea sea táctico o sea de buenos jugadores, es un partido de fútbol. Que es lo que pasa siempre, el que se levanta mejor va a ganar y el que se la levante peor, a veces tienes la suerte de que puedes sacar un buen resultado y seguir pasando en las fases, pero la verdad es un partido de fútbol", explicó.

"Seguramente hay que estudiarlo bien cómo viene trabajando Holanda y pensar bien en el funcionamiento. Creo que tanto Scaloni como su cuerpo técnico ven muy bien ese trabajo, lo hacen muy bien, así que confiado y seguimos creyendo en esta selección", añadió.

Finalmente, ante la consulta de que si los ocho mejores que queden serán todos favoritos o no a llevarse el título, el ex zaguero aseguró que todos tienen la chance de poder concretarlo, pero que hay paso a paso.

"Por supuesto, ahora son los ocho mejores del mundial y creo que todos tienen méritos de los que estaban en el mundial. Obviamente si clasificas es porque tienes mérito para estar", exoresó Imboden.

"Como dije, jugando bien o mal, los méritos están. Por algo son clasificatorias muy largas y poder estar en esta fiesta que es un mundial de fútbol, todos lo marecen. Ahora quedan ocho, después cuatro y es seguir paso a paso como dijo Mostaza Merlo en Racing", cerró.