El ex lateral derecho de Colo Colo, Óscar Opazo, no ha sido considerado por Fernando Gago en los partidos oficiales de Racing de Avellaneda.

Tras no renovar en Colo Colo a fines de 2022, Óscar Opazo emigró a Racing de Avellaneda a vivir su primera experiencia en el extranjero a sus 32 años. El lateral derecho había sido titular indiscutido en las últimas campañas del Cacique en el fútbol chileno, pero en la Academia no ha podido ser protagonista.

Racing lleva hasta el momento dos partidos en la Liga Argentina: el primero ante Belgrano, en donde Opazo no fue citado, y el segundo ante Argentinos Juniors con el chileno en el banco de suplentes. Ante la no citación del Torta en el primer partido el entrenador Fernando Gago indicó que "todos los futbolistas que tenemos están en consideración siempre, pero tienen que ganarse su lugar durante la semana".

El que Opazo no sume ningún minuto oficial preocupa no solo a los fanáticos del club, sino que también a las alta esfera pública de Argentina, como el caso de Mauricio Passadore, político argentino y acérrimo hincha de la Academia, que dialogó con Bolavip Chile sobre el presente del Torta Opazo en Racing:

"No creo que sea una cuestión personal de Gago con el jugador chileno, algo está pasando en la práctica que no lo ven bien, no lo ven seguro en la marca. Es como que no dio la talla que se esperaba acá".

Además, Passadore comparó a la situación de Opazo con sus predecesores chilenos en Racing como Eugenio Mena y Marcelo Díaz: "No creo que sea porque venga de otro país y [Gago] lo esté marginando, porque Mena fue un jugador extraordinariamente elogiado en Racing y terminó siendo ídolo en la hinchada. Marcelo Díaz vino en la recta final de su carrera y demostró una jerarquía increible."

Opazo solo ha sumado minutos en Racing en amistosos | Foto: Racing Club

De todas maneras, el político trasandino no pierde la esperanza en que el Torta pueda tener oportunidades en el club: "Seguramente tiene que agarrar ritmo, cuando Gago lo vea bien lo va a poner porque Racing tiene un déficit en ese lugar inconcebible. El jugador que jugó de titular el último partido que Racing perdió con Argentinos Juniors, es el peor lateral derecho que tiene Racing de los cuatro que tiene".

A quien se refería Mauricio Passadore es a Juan José Cáceres, paraguayo de 22 años que fue titular en la derrota ante el Bicho Colorado y fue expulsado en el primer tiempo. Además de él, Óscar Opazo compite en la banda derecha con el experimentado Iván Pillud de 36 años y con el joven de 23 años Facundo Mura.

Pero el chileno tendrá una nueva oportunidad para convencer a su entrenador y poder sumar minutos en la Academia, ya que Racing recibe este domingo 12 de febrero a Tigre en el Cilindro de Avellaneda.