Hay entrenadores que dejan huella y eso lo puede decir el nuevo DT del PSV Eindhoven Ruud Van Nilstelrooy el que en entrevista con Marca afirma que el chileno Manuel Pellegrini es uno de sus referentes para el puesto.

Recordemos que el Ingeniero y el goleador neerlandés compartieron cuando el estratega estuvo en el Real Madrid y también en la banca del Málaga, protagonizando una de las mejores campañas en la historia del pequeño club español.

"Hay entrenadores que tenían más influencia que otros en el juego y en el equipo. Eso es normal. Yo he tenido a entrenadores como (Alex) Ferguson, (Manuel) Pellegrini o (Louis) Van Gaal de los que creo que puedo coger muchas cosas", afirmó Van Nistelrooy.

Agregando que "me gusta también mucho la escuela de mi país, la escuela holandesa, esa manera de entender el fútbol y el juego van mucho con mi idea".

Ruud Van Nilstelrooy flamante entrenador del PSV

El otrora goleador del Manchester United aclara eso sí que ser entrenador no ha cambiado su forma de ser.

"Soy el Ruud de siempre, no voy a cambiar mi manera de ser. Pero claro, hay diferencias con el Van Nistelrooy jugador, cómo no. Yo como jugador me fijaba solo en una cosa, en la portería rival, en el 9. Ya sabes, yo miraba el gol. Ahora tengo que tener una mirada mucha más amplia. Digamos que ser entrenador es mucho más estresante que ser futbolista. Yo antes me ponía el 9 y a marcar goles. Ahora no", cerró.