El ex entrenador de Universidad de Chile se despidió del Sevilla con un emotivo mensaje en sus redes sociales, deseando todo el éxito al club y sus hinchas.

Sampaoli se despide del Sevilla: "El fútbol no siempre nos devuelve con alegrías el insomnio que le dedicamos"

La historia de Jorge Sampaoli en su segunda etapa al mando del Sevilla ha finalizado, una vez que la directiva del club decidiera romper el contrato por los malos resultados en La Liga, pese a estar en cuartos de Europa League.

Pero el fútbol moderno no espera y es de resultados inmediatos, por lo que antes de seguir sufriendo con el descenso, el club decidió sacar al ex entrenador de Universidad de Chile, quien aprovechó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje: "Me toca decir adiós a una ciudad y a unos colores que llevo en el corazón", comenzó diciendo.

Jorge Sampaoli deja al Sevilla en cuartos de Europa League.

"Cuando me llamaron para regresar, pensé que era una buena opción para cerrar una primera etapa que, de alguna manera, había quedado abierta. Sevilla es el primer equipo en mi carrera en el que intento una segunda oportunidad. Y puedo certificar que, pese a que las circunstancias fueron diferentes, mi cariño por este escudo no se rompe y continúa siendo enorme", comentó.

En ese sentido, pese a los malos resultados, el ex entrenador de la selección chilena dejó con orgullo sobre la mesa la clasificación a los cuartos de final de Europa League, donde están actualmente, como fruto de su trabajo con sus dirigidos.

"Me voy con la cabeza alta por la actitud en todos los momentos, porque estamos en cuartos de final de Europa League y porque nos esforzamos muchísimo para sacar esta historia adelante. El fútbol no siempre nos devuelve con alegrías el insomnio que le dedicamos. Pero no tengo dudas de que valió la pena ofrecer y poner el corazón por este escudo", detalló

Después aprovechó de despedirse de todos los funcionarios y sus jugadores, por el esfuerzo del día a día en sacar adelante al Sevilla, aunque también dedicó palabras a los hinchas.

"Quiero que llegue mi gratitud a los hinchas por el empuje en el Sánchez-Pizjuán, donde este año nos hicimos muy fuertes. Es hermoso jugar allí", finalizó.

Revisa el mensaje de Jorge Sampaoli: