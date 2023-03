Tras la derrota ante el Getafe por La Liga, el casildense no continuaría al mando del conjunto sevillista.

Pese a que logró meter al Sevilla a los cuartos de final de la Europa League, Jorge Sampaoli no vive un buen momento en el conjunto andaluz, ya que no ha podido lograr que el equipo escape de la zona de descenso en España.

Este fin de semana su club volvió a perder en el fútbol español, esta vez por 2-0 ante el Getafe como visitante. Y debido a que el Sevilla posee siete victorias, siete empates y doce derrotas en La Liga, a la dirigencia del elenco español ya se le habría colmado la paciencia con el casildense.

Según aseguró el periodista sevillano Gonzalo Tortosa en el programa español El Chiringuito, Jorge Sampaoli tiene las horas contadas en el equipo que marcha en la decimocuarta posición de La Liga, a dos puntos del descenso.

"Son las últimas horas de Jorge Sampaoli como entrenador del Sevilla, está sentenciado ya por la directiva y hoy mismo van a tener una reunión para su despido. Está sentenciado. Incluso ya están trabajando en su sustituto", reveló el comunicador español en el programa.

Sampaoli dejaría de ser el entrenador del Sevilla | Foto: Getty

Respecto a cómo será su término de contrato, Tortosa indicó que "tiene un finiquito muy alto, y hay una cláusula en su contrato que dice que si en mayo el Sevilla no está en puestos europeos, Jorge Sampaoli no cobraría el año más que tiene firmado con el club, entonces es lo que van a intentar trabajar para que el finiquito no sea tan alto".

Si esto se concreta en las próximas horas o jornadas, el ex entrenador de La Roja y Universidad de Chile finalizaría su segunda etapa al mando del Sevilla y no podrá disputar los cuartos de final de la Europa League, en donde tiene como rival al Manchester United.