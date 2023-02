Óscar Opazo no lo estaba pasando de la mejor manera en su paso por el fútbol argentino. El ex lateral de Colo Colo había dado el gran salto en su carrera al partir rumbo a Racing Club de Avellaneda, donde esperaba sumar la mayor cantidad de minutos posibles, algo todavía no había acontecido.

En las últimas semanas se había hablado que el argentino Fernando Gago, entrenador de La Academia, lo había "limpiado de la lista” producto de su supuesto nivel en los entrenamientos, pese a que fue uno de los cinco refuerzos que llegaron para afrontar esta temporada.

Lo cierto es que después de cuatro partidos sin ser tomado en cuenta, el "Torta" Opazo tuvo su tan esperado debut con la camiseta albiceleste. El chileno ingresó a la cancha a los 59 minutos en lo que fue el triunfo por 3-1 sobre Arsenal de Sarandí, por la cuarta jornada del Torneo Argentino.

El momento exacto del debut de Opazo en Racing | Foto: Captura

El chileno ingresó en reemplazo de Facundo Mura, jugador que se retiró del terreno de juego con una pequeña molestia física, cuando el partido ya estaba 3 a 0 a favor del conjunto de Avellaneda

El debut de Opazo con Racing no pasó desapercibido por los hinchas argentinos, quienes se abalanzaron a las redes sociales y se mostraron optimistas para lo que se le viene a futuro al lateral.

MIRA LOS COMENTARIOS DE LOS HINCHAS DE RACING: