Ex figura de la U tras el retiro, se dedica exclusivamente a la representación de futbolistas, en específico a valores jóvenes.

Walter Montillo se lleva a ex jugador de de Universidad de Chile y desde ahora es su representante

Una vez que Walter Montillo se retiró del fútbol en febrero de 2021, la situación era clara en el horizonte inmediato del ex jugador de Universidad de Chile, puntualmente porque él muchas veces lo planteó así.

Su futuro estaba ligado a la representación de futbolistas y en específico gente joven, con mucha proyección y valores para ayudarlos y guiarlos en el difícil mundo de lo que conlleva esta actividad.

Aunque hubo una excepción y esta tuvo que ver que motivó a Joaquín Larrivey a trabajar con él y junto a Sergio Irigoitia representan al actual goleador del Cosenza en Italia.

Pero, no solo asesoran los goles del Larry, si no también Montillo y compañía, pusieron sus ojos en otro ex jugador de la U. Nada más ni nada menos, que en el uruguayo Cristian Barros. El Pipo, de corta estadía en el CDA, firmó su compromiso con la empresa ByP Argentina.

"Felices de sumar a Cristian Barros a nuestro equipo en BYP, actual jugador de River Plate de Uruguay. Orgullosos de tenerte con nosotros. A por todo, Pipo!", decía el mensaje de los representantes dando la bienvenida al jugador de 22 años.

Barros firmando con sus nuevos representantes y al lado en su breve paso por la U (Instagram / Archivo)

Barros jugó tan solo 7 encuentros en Universidad de Chile, ninguno de ellos en condición de titular y en cancha vestido de azul estuvo tan solo 120 minutos.