Alavés vs. Atlético de Madrid en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

Alavés y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio de Mendizorroza, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Alavés recibe a Atlético de Madrid este sábado 10 de octubre en el Estadio de Mendizorroza por la octava jornada de la LaLiga.

Atlético de Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Alavés tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Chile: 11:15 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Alavés empató 0-0 como visitante ante Athletic Bilbao. El conjunto marcha 6° con 11 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Valencia.

Atlético de Madrid viene de ganar 2-1 como local ante Real Madrid. El equipo ocupa el puesto 2 con 16 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Osasuna.

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El historial entre Alavés y Atlético de Madrid

Alavés y Atlético de Madrid se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Alavés, 2 de Atlético de Madrid y 2 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/01/2026 Atlético de Madrid vs. Alavés 1-0 LaLiga 25/26 30/08/2025 Alavés vs. Atlético de Madrid 1-1 LaLiga 25/26 03/05/2025 Alavés vs. Atlético de Madrid 0-0 2024-25 23/11/2024 Atlético de Madrid vs. Alavés 2-1 2024-25 21/04/2024 Alavés vs. Atlético de Madrid 2-0 2023-24

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Málaga vs. Espanyol — viernes 9 de octubre, 16:00 hs

Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs

Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs

Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs

Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis