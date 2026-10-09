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Alavés vs. Atlético de Madrid en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

Alavés y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio de Mendizorroza, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Alaves vs. Atlético, LaLiga
Alaves vs. Atlético, LaLiga

Alavés recibe a Atlético de Madrid este sábado 10 de octubre en el Estadio de Mendizorroza por la octava jornada de la LaLiga.

Atlético de Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Alavés tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Chile: 11:15 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Alavés empató 0-0 como visitante ante Athletic Bilbao. El conjunto marcha 6° con 11 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Valencia.

Atlético de Madrid viene de ganar 2-1 como local ante Real Madrid. El equipo ocupa el puesto 2 con 16 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Osasuna.

El historial entre Alavés y Atlético de Madrid

Alavés y Atlético de Madrid se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Alavés, 2 de Atlético de Madrid y 2 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
18/01/2026Atlético de Madrid vs. Alavés1-0LaLiga 25/26
30/08/2025Alavés vs. Atlético de Madrid1-1LaLiga 25/26
03/05/2025Alavés vs. Atlético de Madrid0-02024-25
23/11/2024Atlético de Madrid vs. Alavés2-12024-25
21/04/2024Alavés vs. Atlético de Madrid2-02023-24

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Málaga vs. Espanyol — viernes 9 de octubre, 16:00 hs
  • Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
  • Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
  • Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs
  • Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
  • Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
  • Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs
  • Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
  • Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Alavés y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Alavés suma 11 puntos en el torneo.
  • Atlético de Madrid suma 16 puntos tras vencer a Real Madrid, Osasuna y Real Sociedad.
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