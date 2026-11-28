Elche recibe a Atlético de Madrid este sábado 28 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero.
Atlético de Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Elche tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Elche empató 1-1 como visitante ante Levante. El conjunto marcha 19° con 11 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Betis.
Atlético de Madrid viene de ganar 3-0 como visitante ante Getafe. El equipo ocupa el puesto 3 con 31 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Barcelona.
El historial entre Elche y Atlético de Madrid
Elche y Atlético de Madrid se enfrentaron 19 veces en los últimos años: 4 triunfos de Elche, 13 de Atlético de Madrid y 2 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/04/2026
|Elche vs. Atlético de Madrid
|3-2
|Primera División
|23/08/2025
|Atlético de Madrid vs. Elche
|1-1
|Primera División
|15/01/2025
|Elche vs. Atlético de Madrid
|0-4
|Copa del Rey
|14/05/2023
|Elche vs. Atlético de Madrid
|1-0
|Primera División
|29/12/2022
|Atlético de Madrid vs. Elche
|2-0
|Primera División
|11/05/2022
|Elche vs. Atlético de Madrid
|0-2
|Primera División
|22/08/2021
|Atlético de Madrid vs. Elche
|1-0
|Primera División
|01/05/2021
|Elche vs. Atlético de Madrid
|0-1
|Primera División
|19/12/2020
|Atlético de Madrid vs. Elche
|3-1
|Primera División
|29/11/2017
|Atlético de Madrid vs. Elche
|3-0
|Copa del Rey
Horario del partido
- Chile: 14:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Betis vs. Rayo Vallecano — sábado 28 de noviembre, 10:00 hs
- Málaga vs. Athletic Bilbao — sábado 28 de noviembre, 12:15 hs
- Real Madrid vs. Alavés — sábado 28 de noviembre, 17:00 hs
- Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 10:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 12:15 hs
- Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 14:30 hs
- Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 17:00 hs
- Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Elche y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Elche suma 11 puntos en el torneo.
- Atlético de Madrid suma 31 puntos en el torneo.