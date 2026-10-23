Alavés vs. Málaga: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 10 de la LaLiga

Alavés recibe a Málaga este viernes 23 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza. El Alavés quiere aprovechar la localía para meterse en la pelea de arriba, mientras que el Málaga llega como el único equipo que todavía no logró despegar en la tabla.
Para los vascos es una chance de acercarse a puestos europeos; para los andaluces, una necesidad urgente de sumar para no quedar aislados en el fondo.
La actualidad de ambos equipos
El Alavés viene de una floja racha, con dos derrotas en sus últimos dos partidos, aunque antes había mostrado solidez con un empate sin goles ante el Athletic Bilbao. Está séptimo con 11 unidades en nueve fechas, una posición que lo mantiene cerca de la clasificación europea pero que exige recuperar el paso ganador cuanto antes.
El Málaga atraviesa un presente complicado. Cayó goleado 5-2 ante la Real Sociedad en su visita más reciente y antes había rescatado un empate frente al Espanyol que no alcanzó para frenar la caída. Con apenas 4 puntos en nueve partidos, cierra la tabla de LaLiga y necesita resultados ya para empezar a despegarse del último lugar.
El historial entre Alavés y Málaga
El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para el Málaga, que ganó 9 de los 20 enfrentamientos directos por 8 del Alavés, con 3 empates. La diferencia de gol también refleja esa paridad: 18 tantos convertidos por cada lado a lo largo de los cruces. Eso sí, hace más de una década que no se ven las caras con regularidad, así que el presente de cada uno pesa más que cualquier antecedente.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/05/2023
|Alavés vs. Málaga
|2-1
|Segunda División
|18/12/2022
|Málaga vs. Alavés
|1-0
|Segunda División
|06/05/2018
|Málaga vs. Alavés
|0-3
|Primera División
|21/12/2017
|Alavés vs. Málaga
|1-0
|Primera División
|11/03/2017
|Málaga vs. Alavés
|1-2
|Primera División
|16/10/2016
|Alavés vs. Málaga
|1-1
|Primera División
|02/02/2008
|Málaga vs. Alavés
|1-0
|Segunda División
|02/09/2007
|Alavés vs. Málaga
|0-1
|Segunda División
|03/02/2007
|Alavés vs. Málaga
|0-1
|Segunda División
|03/09/2006
|Málaga vs. Alavés
|1-0
|Segunda División
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 09:00 hs
- Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 11:15 hs
- Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 16:00 hs
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs
- Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs
- Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs
En síntesis
- Alavés y Málaga se enfrentan este viernes 23 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3.
- Alavés suma 11 puntos en el torneo.
- Málaga suma 4 puntos en el torneo.