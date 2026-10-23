Alavés vs. Málaga: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 10 de la LaLiga

Alavés y Málaga se enfrentan este viernes 23 de octubre, en el Estadio de Mendizorroza, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Alavés recibe a Málaga este viernes 23 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza. El Alavés quiere aprovechar la localía para meterse en la pelea de arriba, mientras que el Málaga llega como el único equipo que todavía no logró despegar en la tabla.

Para los vascos es una chance de acercarse a puestos europeos; para los andaluces, una necesidad urgente de sumar para no quedar aislados en el fondo.

La actualidad de ambos equipos

El Alavés viene de una floja racha, con dos derrotas en sus últimos dos partidos, aunque antes había mostrado solidez con un empate sin goles ante el Athletic Bilbao. Está séptimo con 11 unidades en nueve fechas, una posición que lo mantiene cerca de la clasificación europea pero que exige recuperar el paso ganador cuanto antes.

El Málaga atraviesa un presente complicado. Cayó goleado 5-2 ante la Real Sociedad en su visita más reciente y antes había rescatado un empate frente al Espanyol que no alcanzó para frenar la caída. Con apenas 4 puntos en nueve partidos, cierra la tabla de LaLiga y necesita resultados ya para empezar a despegarse del último lugar.

El historial entre Alavés y Málaga

El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para el Málaga, que ganó 9 de los 20 enfrentamientos directos por 8 del Alavés, con 3 empates. La diferencia de gol también refleja esa paridad: 18 tantos convertidos por cada lado a lo largo de los cruces. Eso sí, hace más de una década que no se ven las caras con regularidad, así que el presente de cada uno pesa más que cualquier antecedente.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 20/05/2023 Alavés vs. Málaga 2-1 Segunda División 18/12/2022 Málaga vs. Alavés 1-0 Segunda División 06/05/2018 Málaga vs. Alavés 0-3 Primera División 21/12/2017 Alavés vs. Málaga 1-0 Primera División 11/03/2017 Málaga vs. Alavés 1-2 Primera División 16/10/2016 Alavés vs. Málaga 1-1 Primera División 02/02/2008 Málaga vs. Alavés 1-0 Segunda División 02/09/2007 Alavés vs. Málaga 0-1 Segunda División 03/02/2007 Alavés vs. Málaga 0-1 Segunda División 03/09/2006 Málaga vs. Alavés 1-0 Segunda División

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Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 09:00 hs

Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 11:15 hs

Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 13:30 hs

Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 16:00 hs

Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs

Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs

Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs

Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs

Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs

En síntesis