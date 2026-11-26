El director de fútbol de Blanco y Negro se refirió a la demora en la renovación de contrato de Arturo Vidal en Colo Colo.

El miércoles hubo reunión de directorio en Blanco y Negro donde se vieron los primeros jugadores de Colo Colo que deben renovar contrato para la próxima temporada, en que sorprendentemente no apareció el de Arturo Vidal.

El King tendrá que seguir esperando para extender su vínculo con los albos, pues según las palabras del director de fútbol Jaime Pizarro, en este momento hay otras prioridades.

Cabe recordar que el volante de 39 años termina su vínculo con el Cacique a fines de diciembre, lo que remarcó esta jornada el exministro del deporte.

“Evidentemente todos son importantes. El caso de Arturo por supuesto, su trascendencia, su experiencia, su capacidad deportiva, su historia es muy significativa. Pero el contrato de Arturo, solo por poner un ejemplo, tiene una fecha de término, que es final de temporada”, comenzó diciendo.

“Hay otros casos que por contrato nos obliga a un pronunciamiento con fecha primero de diciembre. Son situaciones distintas”, agregó Pizarro, haciendo alusión a los préstamos con opción de compra de Álvaro Madrid y Maximiliano Romero.

Arturo Vidal tiene que seguir esperando en Colo Colo. (Foto: Mauricio Ulloa Ganz/Photosport)

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En esa línea, destacó que no se trata de dejar de lado a Vidal, sino que a medida que se vayan cumpliendo los plazos irán definiendo cada una de las situaciones contractuales.

“Que no pasan de modo alguno por no apreciar, valorar, reconocer, la importancia de un jugador, sino que la fechas de un contrato nos obliga a algo distinto y es eso lo que hay que armonizar en este momento”, aclaró el campeón de la Copa Libertadores 1991.

La decisión de Aníbal Mosa

Estas palabras también coincidieron con lo que dijo el propio presidente de ByN, Aníbal Mosa, tras la reunión de directorio.

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“Recién hace cuatro días se confirmó la continuidad de nuestro técnico y dijimos que después de eso nosotros íbamos a conversar con los jugadores. Y obviamente Arturo, que es un jugador muy importante para nosotros, el cual también está presupuestado conversar con él”, adelantó el timonel albo.