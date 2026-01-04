El futuro de Alexis Sánchez parece estar fuera de Europa. Ante su inminente salida desde Sevilla FC a mediados de 2026, el experimentado goleador se acerca a un equipo brasileño.

Al menos, así lo reportó AS Chile. Según detalló el medio citado, el futbolista de 37 años fue ofrecido a Internacional de Porto Alegre y hubo un acercamiento entre las partes.

Sin embargo, hay que considerar un importante punto: el eventual movimiento se concretaría en el siguiente mercado de fichajes. Por el momento, el oriundo de Tocopilla se mantendrá en España.

“La respuesta de la escuadra ‘colorada’ fue positiva en primera instancia y preguntaron por las condiciones de un eventual fichaje“, comenzó indicando la información.

“Es poco probable que el tocopillano cambie de club en este mercado de pases. Sin embargo, Alexis Sánchez no descarta un retorno al fútbol sudamericano una vez finalizado su contrato con el Sevilla“, cerró.

Alexis Sánchez puede volver a Sudamérica en el siguiente mercado de fichajes. (Foto: Getty Images)

El presente de Alexis Sánchez: ¿Vuelve a Sudamérica?

Durante la vigente temporada europea, el mítico seleccionado chileno ha disputado una totalidad de 15 compromisos con Sevilla FC. En dichos duelos, anotó dos goles y entregó una asistencia.

La última vez que jugó en su continente de origen fue durante su paso (a préstamo) por River Plate. Su etapa en la escuadra argentina concluyó en 2008 para retornar a Udinese.

En resumen:

La información detallada por el medio citado revela que el entorno del goleador histórico de la Roja ya inició gestiones en el Brasileirão: