Universidad de Chile sigue trabajando de lleno en el mercado de fichajes. En este período, el cuadro laico tendrá que tomar una importante decisión sobre una eventual incorporación.

¿Por qué? Si el conjunto universitario no quiere perder a uno de sus posibles refuerzos, tendrá que acelerar sus gestiones: Inter de Porto Alegre lo tiene en carpeta para 2026.

Según indicó el periodista Lucas Collar, ese es el caso de Lucas Romero. El mediocampista paraguayo fue pedido expresamente por el nuevo DT del elenco brasileño. Su currículum genera interés en la dirigencia.

“Paulo Pezzolano indicó tres nombres más en el mismo esquema de negociación. Jóvenes, con potencial de crecimiento, ganas de jugar y un bajo sueldo con proyección de venta“, comenzó revelando el comunicador.

En dicha línea sobre el volante pretendido por Universidad de Chile, la fuente citada confirmó: “Uno de ellos es Lucas Romero, centrocampista de 23 años que juega en el Recoleta FC“.

Lucas Romero está en carpeta de Inter de Porto Alegre. Atención, Universidad de Chile. (Foto: @Albirroja en Instagram)

Universidad de Chile lo observa: el 2025 de Lucas Romero

Durante la última temporada, la figura en cuestión disputó una totalidad de 34 encuentros defendiendo a Recoleta FC. En dichos compromisos, anotó un gol y entregó una asistencia.

A su vez, debutó oficialmente por la Selección de Paraguay. Sumó un minuto en un amistoso ante México, en la victoria 2-1 del pasado 19 de noviembre en Texas, Estados Unidos.

En síntesis: