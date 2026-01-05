El futuro de Alexis Sánchez pareciera estar en Brasil. Si todo marcha acorde al plan, el goleador chileno abandonará Sevilla FC a mediados de 2026. Ya hay pistas acerca de cuál puede ser su destino.

Según informó el periodista Lucas Collar, fue ofrecido a Inter de Porto Alegre. El elenco brasileño lo tiene en carpeta, por lo que ya estructura una propuesta para quedarse con sus servicios.

¿Qué se le prometerá al campeón de América? El reporte del comunicador mencionado entregó mayores pormenores de la situación. La cúpula del conjunto gaúcho lo quiere para el siguiente mercado de fichajes.

“El Inter considera ofrecerle un precontrato a Sánchez. Salario aproximado de R$500.000 más primas por rendimiento que podrían alcanzar los R$750.000“, comenzó señalando.

En dicha línea sobre el seleccionado chileno, la fuente citada agregó: “Contrato de dos años. Su contrato con el Sevilla finaliza el 30 de junio. Quedan otros detalles por definir: prima de fichaje, comisión, etc.“.

Alexis Sánchez saldrá del Sevilla FC a mediados de 2026. ¿Jugará en Inter de Porto Alegre? (Foto: Getty Images)

El sueldo de Alexis Sánchez en Inter de Porto Alegre

Traducido a las cifras que se manejan en Chile, el salario base del mítico futbolista ascendería a 83 millones de pesos, aproximadamente. Ello, sumado a las variantes descritas, puede alcanzar los 125 millones de pesos.

Cabe consignar que durante la presente temporada, Alexis Sánchez ha disputado una totalidad de 15 encuentros. En dichos compromisos, anotó dos goles y entregó una asistencia.

