Aston Villa vs. Man City: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 8 de la Premier League

Aston Villa recibe a Man City este sábado 24 de octubre desde las 08:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Pep Guardiola llega con la ventaja de ser puntero y el funcionamiento más sólido de la Premier League en este arranque, pero el historial reciente ante Aston Villa le juega en contra.
Un triunfo visitante dejaría a Man City con una ventaja cómoda en la tabla, mientras que para Aston Villa es la chance de medirse con el mejor equipo del campeonato y confirmar si puede competirle de igual a igual.
La actualidad de ambos equipos
Aston Villa llega golpeando bien en los últimos partidos: ganó de visitante contra Newcastle y antes había sumado otro triunfo afuera frente a Tottenham, aunque en el medio dejó puntos en casa al empatar con Brentford. Son 8 unidades en siete fechas, una cosecha modesta para lo que suele exigirse en Villa Park, y el equipo necesita hilar victorias consecutivas como local para meterse en la pelea de arriba.
Man City, en cambio, no pierde pisada: viene de ganarle 3-2 a Ipswich Town en casa, después de un contundente 3-0 en campo de Liverpool y un 5-3 ante Sunderland que mostró a un equipo que no se guarda nada en ataque. Con 21 puntos en siete partidos y la punta en soledad, llega a Villa Park con el mejor arranque de la liga y la intención de no dar ventajas.
El historial entre Aston Villa y Man City
El historial favorece claramente a Man City, con 75 victorias contra 53 de Aston Villa en 168 enfrentamientos y 40 empates. La diferencia de goles también es amplia a favor del equipo de Guardiola, que convirtió 284 contra 229 del local.
Sin embargo, la tendencia más reciente cambió: Aston Villa se impuso en los dos últimos cruces, incluido un 2-1 como visitante en mayo pasado. Esa racha le da un antecedente fresco para apoyarse justo antes de recibir al líder.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Man City vs. Aston Villa
|1-2
|Premier League
|26/10/2025
|Aston Villa vs. Man City
|1-0
|Premier League
|22/04/2025
|Man City vs. Aston Villa
|2-1
|Premier League
|21/12/2024
|Aston Villa vs. Man City
|2-1
|Premier League
|03/04/2024
|Man City vs. Aston Villa
|4-1
|Premier League
|06/12/2023
|Aston Villa vs. Man City
|1-0
|Premier League
|12/02/2023
|Man City vs. Aston Villa
|3-1
|Premier League
|03/09/2022
|Aston Villa vs. Man City
|1-1
|Premier League
|22/05/2022
|Man City vs. Aston Villa
|3-2
|Premier League
|01/12/2021
|Aston Villa vs. Man City
|1-2
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 08:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 11:00 hs
- Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 11:00 hs
- Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs
En síntesis
- Aston Villa y Man City se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Aston Villa suma 8 puntos en el torneo.
- Man City suma 21 puntos tras vencer a Ipswich Town, Liverpool y Sunderland.