Aston Villa vs. Man City: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 8 de la Premier League

Aston Villa y Man City se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa recibe a Man City este sábado 24 de octubre desde las 08:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Pep Guardiola llega con la ventaja de ser puntero y el funcionamiento más sólido de la Premier League en este arranque, pero el historial reciente ante Aston Villa le juega en contra.

Un triunfo visitante dejaría a Man City con una ventaja cómoda en la tabla, mientras que para Aston Villa es la chance de medirse con el mejor equipo del campeonato y confirmar si puede competirle de igual a igual.

La actualidad de ambos equipos

Aston Villa llega golpeando bien en los últimos partidos: ganó de visitante contra Newcastle y antes había sumado otro triunfo afuera frente a Tottenham, aunque en el medio dejó puntos en casa al empatar con Brentford. Son 8 unidades en siete fechas, una cosecha modesta para lo que suele exigirse en Villa Park, y el equipo necesita hilar victorias consecutivas como local para meterse en la pelea de arriba.

Man City, en cambio, no pierde pisada: viene de ganarle 3-2 a Ipswich Town en casa, después de un contundente 3-0 en campo de Liverpool y un 5-3 ante Sunderland que mostró a un equipo que no se guarda nada en ataque. Con 21 puntos en siete partidos y la punta en soledad, llega a Villa Park con el mejor arranque de la liga y la intención de no dar ventajas.

El historial entre Aston Villa y Man City

El historial favorece claramente a Man City, con 75 victorias contra 53 de Aston Villa en 168 enfrentamientos y 40 empates. La diferencia de goles también es amplia a favor del equipo de Guardiola, que convirtió 284 contra 229 del local.

Sin embargo, la tendencia más reciente cambió: Aston Villa se impuso en los dos últimos cruces, incluido un 2-1 como visitante en mayo pasado. Esa racha le da un antecedente fresco para apoyarse justo antes de recibir al líder.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Man City vs. Aston Villa 1-2 Premier League 26/10/2025 Aston Villa vs. Man City 1-0 Premier League 22/04/2025 Man City vs. Aston Villa 2-1 Premier League 21/12/2024 Aston Villa vs. Man City 2-1 Premier League 03/04/2024 Man City vs. Aston Villa 4-1 Premier League 06/12/2023 Aston Villa vs. Man City 1-0 Premier League 12/02/2023 Man City vs. Aston Villa 3-1 Premier League 03/09/2022 Aston Villa vs. Man City 1-1 Premier League 22/05/2022 Man City vs. Aston Villa 3-2 Premier League 01/12/2021 Aston Villa vs. Man City 1-2 Premier League

Horario del partido

Chile: 08:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 11:00 hs

Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 11:00 hs

Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 13:30 hs

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis

Aston Villa y Man City se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Aston Villa suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Man City suma 21 puntos tras vencer a Ipswich Town, Liverpool y Sunderland.