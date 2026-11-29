Arsenal recibe a Man City este domingo 29 de noviembre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium.
Arsenal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Man City tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Arsenal empató 2-2 como visitante ante Newcastle en la fecha anterior. Arsenal lidera la tabla con 28 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Hull.
En su último compromiso, Man City empató 1-1 como local ante Fulham. El conjunto marcha 3° con 22 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Nottingham Forest.
El historial entre Arsenal y Man City
Arsenal y Man City se enfrentaron 197 veces en los últimos años: 93 triunfos de Arsenal, 59 de Man City y 46 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/08/2026
|Arsenal vs. Man City
|3-0
|Community Shield
|19/04/2026
|Man City vs. Arsenal
|2-1
|Premier League
|22/03/2026
|Arsenal vs. Man City
|0-2
|League Cup
|21/09/2025
|Arsenal vs. Man City
|1-1
|Premier League
|02/02/2025
|Arsenal vs. Man City
|5-1
|Premier League
|22/09/2024
|Man City vs. Arsenal
|2-2
|Premier League
|31/03/2024
|Man City vs. Arsenal
|0-0
|Premier League
|08/10/2023
|Arsenal vs. Man City
|1-0
|Premier League
|06/08/2023
|Arsenal vs. Man City
|1-1
|Community Shield
|26/04/2023
|Man City vs. Arsenal
|4-1
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs
- Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
En síntesis
- Arsenal y Man City se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Arsenal suma 28 puntos en el torneo.
- Man City suma 22 puntos en el torneo.