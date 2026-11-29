Arsenal y Man City se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Emirates Stadium, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal recibe a Man City este domingo 29 de noviembre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium.

Arsenal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Man City tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Arsenal empató 2-2 como visitante ante Newcastle en la fecha anterior. Arsenal lidera la tabla con 28 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Hull.

En su último compromiso, Man City empató 1-1 como local ante Fulham. El conjunto marcha 3° con 22 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Nottingham Forest.

El historial entre Arsenal y Man City

Arsenal y Man City se enfrentaron 197 veces en los últimos años: 93 triunfos de Arsenal, 59 de Man City y 46 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/08/2026 Arsenal vs. Man City 3-0 Community Shield 19/04/2026 Man City vs. Arsenal 2-1 Premier League 22/03/2026 Arsenal vs. Man City 0-2 League Cup 21/09/2025 Arsenal vs. Man City 1-1 Premier League 02/02/2025 Arsenal vs. Man City 5-1 Premier League 22/09/2024 Man City vs. Arsenal 2-2 Premier League 31/03/2024 Man City vs. Arsenal 0-0 Premier League 08/10/2023 Arsenal vs. Man City 1-0 Premier League 06/08/2023 Arsenal vs. Man City 1-1 Community Shield 26/04/2023 Man City vs. Arsenal 4-1 Premier League

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Horario del partido

Chile: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

En síntesis