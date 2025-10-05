Un domingo como los viejos tiempos. Con Alexis Sánchez brillando en la cancha, los medios internacionales a sus pies y una hinchada que vitoreó al delantero chileno los 90 minutos.

Crónica perfecta de lo que se vivió en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, donde el Niño Maravilla fue clave en un equipo que se hizo fuerte y goleó al puntero Barcelona.

Precisamente Alexis abrió la cuenta a los 13 minutos con un perfecto penal. El chileno había dicho en la previa que no festejaría un gol ante su ex equipo, sin embargo, esto se le olvidó y gritó a todo pulmón junto a los fanáticos andaluces.

Luego en zona mixta, el el tocopillano explicó la situación. “Había dicho de no celebrar, pero a veces la ansiedad o las ganas me juegan en contra. Se me fue. La verdad es que le tengo un cariño enorme al Barcelona“, confesó.

El chileno fue sincero y agregó “miraba como celebraba la gente y mis compañeros, fue muy lindo. Me senté en un momento para mirar ese lindo momento en el estadio. Fue un día hermoso. El ambiente que se vivió fue único. La gente de Sevilla te hace sentir la pasión“.

Alexis Sánchez habló tras el triunfo del Sevilla ante Barcelona

Alexis Sánchez el hombre rompe récords

“Me dijeron que hace 10 años no se ganaba acá, es mucho tiempo. En el fútbol pasan estas cosas. Más con Sevilla. Si era un momento, era hoy. Llevo un mes acá, estoy acostumbrado a romper récords en todos los clubes que he estado“.