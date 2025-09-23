Una grata sorpresa dio a conocer Alexis Sánchez en España, donde arrancó con el pie derecho su etapa en el Sevilla. Esto porque el propio delantero chileno dio a conocer un tremendo gesto del Barcelona, que fue su segundo club en Europa.

Desde la tienda culé le enviaron una carta de felicitaciones por su fichaje en el elenco nervionense, firmada por el propio presidente de los blaugranas, el catalán Joan Laporta.

El tocopillano viene de un gran fin de semana con el Sevilla, donde le dio el triunfo por 2-1 sobre el Deportivo Alavés por la quinta fecha de La Liga. En su primer partido con el equipo andaluz ya había dado una asistencia.

“Apeciado Alexis, deseo manifestarte, en nombre de la Junta Directiva del FC Barcelona y en nombre propio, nuestra más sincera felicitación por tu reciente incorporación al Sevilla Fútbol Club”, se puede iniciar leyendo.

“Asimismo, aprovecho esta oportunidad para desearte todo tipo de éxitos en esta nueva etapa. Recibe un fuerte abrazo”, completó el mensaje de Laporta.

Captura de la historia de Alexis Sánchez en Instagram.

La etapa de Alexis Sánchez en Barcelona

Cabe recordar que el Niño Maravilla vistió la camiseta del Barcelona entre 2011 y 2014, en los que disputó 141 partidos y convirtió 47 goles.

Con los de Camp Nou consiguió seis títulos, en los que están: 1 Liga de España, 1 Copa del Rey, 2 Supercopa de España, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes.