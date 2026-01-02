El futuro de Alexis Sánchez en el Sevilla comienza a generar dudas a pocos meses de su llegada. El delantero chileno, que arribó a la capital andaluza procedente del Udinese italiano, no ha logrado consolidarse como una pieza clave del equipo tras seis meses en el club, situación que abre un escenario complejo de cara a la segunda mitad de 2026.

Según informó Diario de Sevilla, el tocopillano tiene contrato vigente solo hasta este verano, y su continuidad dependerá directamente de lo que pueda mostrar en el segundo tramo de la temporada. Sin embargo, hasta ahora, el balance deportivo no juega a su favor: Alexis no ha logrado anotar goles y tampoco se ha afirmado como titular indiscutido.

Alexis Sánchez no logra convencer en Sevilla y ya adelantan su salida del club (Photo by GSI/Icon Sport via Getty Images)

“El chileno, que llegó a la capital andaluza procedente del Udinese italiano, tiene contrato hasta este mismo verano, aunque su continuidad podría darse dependiendo de su rendimiento en el segundo tramo de la temporada”, indica el citado medio.

Dudas sobre el futuro de Alexis Sánchez en España

Pese a que su llegada generó altas expectativas, el rendimiento del chileno ha estado lejos de lo esperado. Las lesiones, la falta de continuidad y un rol secundario dentro del esquema del equipo han impedido que Sánchez marque diferencias, algo que contrasta con su estatus y su trayectoria internacional.

Aun así, la hinchada sevillista mantiene un fuerte respaldo hacia el ex Barcelona e Inter. El aprecio del público se sostiene principalmente en su entrega y experiencia, aunque desde lo futbolístico el club necesita respuestas inmediatas, especialmente en una temporada exigente tanto a nivel local como europeo.

En ese contexto, si el panorama no cambia en las próximas semanas —sin goles ni una consolidación clara en el once titular—, todo apunta a que Alexis Sánchez podría salir del Sevilla a mitad de 2026, una vez finalizado su contrato. Desde el entorno del club ya se comienza a asumir que su continuidad no está asegurada.

Así, el segundo semestre aparece como decisivo para el futuro del máximo goleador histórico de La Roja. El tocopillano aún tiene margen para revertir la situación, pero si el rendimiento se mantiene en la misma línea, su etapa en el elenco andaluz podría cerrarse de manera anticipada, poniendo fin a un paso que, por ahora, no ha cumplido con las expectativas deportivas.

DATOS CLAVE

Alexis Sánchez terminaría su contrato y su estadía en el Sevilla al finalizar la presente temporada de verano.

El delantero Alexis Sánchez no ha marcado diferencias tras cumplir sus primeros seis meses en el club.