Este jueves cierra el libro de pases en el fútbol chileno, donde los equipos de Primera División no podrán incorporar más jugadores hasta la ventana de invierno donde eventualmente podrían llegar más elementos.

Desde el extranjero suena un nombre que conoce bien de cerca el fútbol chileno y actualmente se encuentra buscando club, toda vez que dejó en el pasado el buen paso que tuvo por el país vecino de Perú.

Se trata de Gabriel Costa, delantero campeón con Colo Colo en 2022 quien se muere de ganas por volver al Estadio Monumental: “De Colo Colo me fui por una decisión familiar, había mucha presión en ese momento. La gente en Colo Colo me quiere, pero no depende de mí volver”, dijo en diálogo con AS.

Costa quiere volver al fútbol chileno. | Foto: Photosport

Acto seguido, las ganas de Costa son tan grandes que incluso no descarta jugar en los archirrivales del Cacique: “¿Si jugaría en la U o en la UC? No le cierro la puerta a nadie”, sumó de cara al cierre del libro de pases.

“Chile es una opción para este mercado, me gustaría volver. Sé que estamos en un momento donde los equipos ya están cerrando plantilla y cada vez hay menos chance, pero siempre está la fe de volver… me gustaría cerrar mi carrera en el fútbol chileno”, agregó.

¿Volverá al fútbol chileno? Lo cierto es que Gabriel Costa dejó el Cacique a fines de 2022 y partió a Alianza Lima para después cruzar la vereda a Universitario, donde no pudo brillar como sí lo hizo en otros lugares.

En síntesis

Gabriel Costa manifestó su interés por regresar al fútbol chileno tras jugar en Perú.

El libro de pases de la Primera División en Chile cierra este jueves.